Encomenda de macumba? Motoboy revela entrega inusitada no ES

Encomenda de macumba? Um motoboy que realiza entregas por meio de aplicativo está causando alvoroço nas redes sociais após compartilhar um vídeo em que revela uma entrega inusitada. Segundo o rapaz, a encomenda foi retirada no bairro Feu Rosa, na Serra, região metropolitana do Espírito Santo.

O entregador diz que ficou surpreso com a situação e fez um vídeo. “Galera peguei uma encomenda aqui em Feu Rosa, fui olhar o que era, e era macumba, bruxaria”, afirma.

Em seguida o rapaz abre a caixa e mostra os objetos. Segundo ele, a embalagem continha uma calcinha, um ramo de flores artificiais e partes de um frango. Em um pedaço de papel também tem o nome de uma mulher escrito.

