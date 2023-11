Encontro de Cafeicultores do Ifes de Alegre reúne produtores do Caparaó

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) Campus de Alegre e a Caparaó Jr. irão promover o 13º Encontro de Cafeicultores, com o tema “Café: Cultivando a força da união”. O evento, que possui entrada gratuita, ocorre nos dias 1º e 2 de dezembro, no Ifes Campus de Alegre, em Rive, Alegre, e reunirá cafeicultores, entusiastas e especialistas em uma celebração e apreciação da cultura do café.

O intuito do encontro é intensificar e estimular a cooperação entre produtores, instituições e entidades, a fim de consolidar as regiões de atendimento como pontos ofertantes de cafés especiais, atuando nas áreas nacional e internacional. Além disso, a ação é uma grande oportunidade para a comunidade cafeicultora compartilhar conhecimento e experiências, fortalecendo o setor.

A iniciativa, que já está em sua 13ª edição, conta com apoio e patrocínio de diversas organizações, que incluem o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES), Samarco, Cooperativa dos Cafeicultores do Sul do Estado do Espírito Santo (Cafesul), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea/ES), entre outros.

Trata-se de um evento de grande relevância para o setor, que atende os produtores da região sul do Espírito Santo, região leste de Minas Gerais e noroeste do Rio de Janeiro. “A expectativa é atrair cerca de 500 pessoas por dia, dentre cafeicultores, estudantes, entusiastas e outros atores da cadeia produtiva do café”, afirma o analista do Sebrae/ES Leonardo Ferreira.

Alguns dos principais destaques da programação do Encontro são a Mostra de Café Conilon do Sul do Espírito Santo e a Mostra de Café da Denominação de Origem Caparaó, importantes exposições de cafés especiais. O evento conta ainda com uma cafeteria montada por profissionais, que permitirá que os participantes degustem de dezenas de opções de produtos.

Além disso, para promover a união dos envolvidos na produção de café e cumprir um dos principais objetivos do evento, haverá também palestras e discussões abordando a construção de ferramentas que promovam a sustentabilidade na cafeicultura regional. Essas ações terão como público-alvo autoridades, produtores, estudantes, docentes e pesquisadores, e serão ministradas por especialistas como Hulda Oliveira Giesbrecht, analista de inovação do Sebrae Nacional, Carlos Renato Theodoro, presidente da Cafesul, e Caio Louzada, extensionista do Incaper.

Outros profissionais que participarão do evento são André Maltz e Luciano Tamiso, CEOs/Cofundadores da Agtrace, Michel Tesch, subsecretário de Agricultura do Espírito Santo e Cecília Nakao, Presidente da Apec. Além de sustentabilidade, temas como cooperativismo, irrigação, bioinsumos para cafeicultura e rastreamento de café serão abordados nas palestras. As atividades do evento ocorrem, em ambos os dias, das 7h às 17h.