Jovem de Alegre retrata desenhos realistas com técnica artística

O jovem, Gabriel Lugon Venancio Corrêa, de 19 anos, nascido em Cachoeiro e, atualmente, morador de Rive, em Alegre, está chamando atenção e fazendo sucesso nas redes sociais com desenhos realistas, utilizando uma técnica chamada “Método Loomis”. Segundo ele, desde pequeno é um apreciador da arte de desenhar. Sempre chamou sua atenção e virou hobby.

“Comecei muito novo. Não me lembro ao certo quando, mas desde de cedo tentava realizar alguns desenhos. Na escola eu fazia algumas caricaturas, e fui adotando cada vez mais meu gosto por desenhos”, relata Gabriel.

Leia também: Mobilização de combate à violência contra mulher chama atenção em Alegre

O jovem, disse ainda, que fez um curso na qual se aperfeiçoou e como os desenhos são feitos com os materiais utilizados na elaboração das artes. “Os desenhos são feitos a lápis, uso a técnica chamada de ‘Método Loomis’, onde aprendi em um curso de desenhos que fiz a uns meses atrás. Além dessa técnica realizo algumas outras também combinadas a ela”, disse.

Ele conta que recebia elogios de professores e colegas dentro de sala de aula, por conta dos desenhos que fazia. “Sempre recebi elogios nas aulas de artes. Tanto de meus colegas, quanto de professores. Era minha matéria favorita”, relatou.

Gabriel disse que não tem nenhum projeto em mente sobre a arte e nem vai apresentá-los, por enquanto. O jovem pretende se aperfeiçoar cada vez mais nos desenhos, pois a arte é o ramo em que sempre quis estar. “Bom, eu não vou apresentá-los, pelos menos não agora. E não tenho nenhum projeto, pois não tenho estrutura para tal realização. Pretendo me aperfeiçoar cada vez mais nessa área. A arte é o ramo que eu sempre quis”, frisou.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.