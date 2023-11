Enem 2023: veja como encontrar o local de prova em Cachoeiro

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio acontece, neste domingo (5), em todo território nacional. Quem ainda não sabe os locais onde serão aplicadas as provas em Cachoeiro de Itapemirim, deve consultar o Cartão de Confirmação da Inscrição.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do Enem, disponibiliza o documento na Página do Participante e por aplicativo nas plataformas Apple Store e Google Play. Basta procurar pela palavra “Enem”.

Pelo sistema, o candidato acessa o Cartão de Confirmação da Inscrição que traz as informações pessoais do participante, como: CPF; o número de inscrição; as datas e os horários do exame; a opção de língua estrangeira feita durante a inscrição, e o tipo de atendimento específico e/ou especializado, com recursos de acessibilidade, caso tenha sido solicitado e aprovado, ou pelo nome social.

No primeiro dia de prova, os participantes fazem as questões de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e redação. No segundo dia, no próximo domingo (12), serão aplicadas as de Ciências da Natureza e Matemática.