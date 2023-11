Expo Celebrar 2023: tradicional Feira de Eventos do ES chega a 10ª edição

Nos os dias 12 e 13 de dezembro, dezenas de empresas se reunirão na mais tradicional Feira de Eventos do Espírito Santo, para trazer o melhor do segmento para noivos, formandos, debutantes e para quem está organizando aniversários e festas: a Expo Celebrar 2023, que chega a sua 10ª edição.

Fotógrafos, empresas de som, iluminação, trajes de festas e muito mais em um só lugar! O evento será realizado a partir das 13h30, no Diamante Hall, em Cachoeiro de Itapemirim.

Leia também: Alunos de Alegre apresentam espetáculo de comédia no dia 17

Para a edição comemorativa da 10° edição, a CEO da empresa organizadora, Cíntia Mattos, promete uma noite com desfiles, apresentações musicais e condições diferenciadas para os visitantes. Ela destaca ainda o sorteio de vale compras que os ganhadores poderão gastar com um dos fornecedores do evento.

Durante a 10º edição, o público presente poderá ainda votar na sua empresa favorita e assim participar da escolha dos ganhadores do Prêmio Destaque Empresarial Expo Celebrar 2023, que visa fomentar a cadeia produtiva envolvida na Feira e estimular a qualidade e o diferencial de mercado de todos entre os expositores.

Segundo Cíntia Mattos, essa promete ser uma das edições mais promissoras da história da Feira. “As empresas estão se preparando com afinco para trazer novidades e exclusividades, dando ao público presente a certeza de estar em um mundo de realizações de sonhos”, pontua.

As empresas de festas que quiserem participar do evento ainda podem entrar em contato com a organização no WhatsApp (28) 99967-3321 e garantir um stand.

O 1º lote de ingressos estará disponível a partir de segunda-feira (13), no link disponível no perfil @expocelebrar no Instagram.

Em uma ação solidária em prol da ONG Rochativa, os visitantes que levarem 1 kg de alimento não perecível ganharão cupom extras para os sorteios da noite. Quanto mais kg de alimentos levar, mais chances de ganhar.