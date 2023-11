Alunos de Alegre apresentam espetáculo de comédia no dia 17

O projeto Teatro da Prática, promovido pela Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes de Alegre chega ao fim no próximo dia 17 com a apresentação do espetáculo teatral A Morte Morrida. O evento será realizado na Biblioteca Municipal a partir das 20h. A entrada é gratuita e classificação de idade é de 14 anos.

O começou em abril e terminará em novembro, terá no palco dez alunos numa comédia trágica, criada por eles mesmos e com direção do professor de teatro e diretor de cultura. O espetáculo conta a história de Miguel, que após seu falecimento conta com a morte que sues filhos o “visitem”. Só que neste nesse velório, alguns conflitos e atrapalhadas irão acontecer.

Vale a pena conferir a peça e dar boas risadas.