Exportações do agro capixaba alcançam R$ 8,25 bilhões em dez meses

De janeiro a outubro de 2023, as divisas somaram cerca de US$ 1,7 bi, ou R$ 8,25 bi, valor praticamente igual ao total exportado em todo o ano passado. No acumulado deste ano, o crescimento foi de 20% no valor comercializado e de 7,3% em volume. Mais de 2,1 milhões de toneladas de produtos do agronegócio capixaba foram embarcadas para o exterior.

