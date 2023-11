Família procura por idoso com Alzheimer em Cachoeiro

A família do Senhor João Silva está deseperada a sua procura desde a última quarta-feira (1) quando ele foi vista pela última vez. De acordo com informações de seus familiares, ele, que é morador do bairro Amaral, em Cachoeiro, saiu para caminhar, nas mediações da Rua José Bonifácio e não mais foi visto.

Segundo sua filha, Anne Ramos Silva, ele possui diagnósticos de Alzheimer e conta que uma vizinha viu o pai andando pela rua na manhã do desaparecimento. Mas no dia seguinte, notaram que a casa do idoso estava aberta e não tinha ninguém. “Me avisaram somente no dia seguinta”, disse.

Ela pede que quem tiver qualquer informações que leve ao paradeiro do pai, entre em contato pelos telefone (28) 9.99928-3822 (Anne) ou (28)9.99918-2433 (Anderson).