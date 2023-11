“Faz 16 dias que meu pai está desaparecido”, diz filha de idoso

Após 16 dias, o idoso de Cachoeiro de Itapemirim, João Silva, de 76 anos, que tem diagnóstico de Alzheimer, continua desaparecido. Morador do bairro Amaral, ele foi visto pela última vez no dia 1° de novembro na rua José Bonifácio.

A filha Anne contou que a família está desesperada por informações. “Hoje faz 16 dias que estamos sem notícias do meu pai. Estou pedindo ajuda na divulgação para encontrar ele com vida”, disse.

Segundo Anne, a famílias recebeu algumas informações de que ele pode estar no litoral. “A informação é que ele pode estar no litoral. Falaram que ele foi visto em Campo Acima, na Barra, Palácio das Águas, Pontal. Ele tem apelido de ‘João do Bote’, ‘João Pacuço’ e ‘João Pedreiro”, contou.

Relembre o caso

João Silva, morador do bairro Amaral, desapareceu na quarta-feira, 1º de novembro. Casado, aposentado e pai de três filhos, mora sozinho e tem o diagnóstico de Alzheimer. Saiu de casa e depois disso, nunca mais foi visto.

Segundo a filha, um dos filhos sempre levava almoço para o idoso. “Ele sempre esperava o meu irmão chegar com o almoço. Depois de almoçar, deitava para descansar e, em seguida, ficava na janela olhando os vizinhos passarem na rua. No dia do desparecimento, meu irmão fechou a porta, foi embora e não retornou mais”, contou.

Assim que se deu conta que o pai tinha desaparecido, Anne foi até a delegacia de Cachoeiro de Itapemirim e registrou um boletim de ocorrência. Ela faz um apelo, pedindo ajuda de todos para compartilhar a publicação nas redes sociais e encontrar seu pai com vida.

“Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro do meu pai, ligue para a polícia, Guarda Municipal ou entre em contato pelo telefone (28) 99928-3821”.