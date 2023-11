Feapaes-ES lança curso de capacitação sobre os direitos das pessoas com TEA

No Brasil, estima-se que mais de três milhões de pessoas sejam diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme dados do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Assegurar a dignidade, inclusão e qualidade de vida desses cidadãos é essencial. No entanto, apesar da existência de leis voltadas para garantir os direitos das pessoas com TEA, muitas ainda são desconhecidas ou pouco aplicadas.

Para tornar mais acessível o conhecimento sobre as leis brasileiras que tratam dessas questões, a Federação das Apaes do Estado do Espírito Santo (Feapaes-ES) realizará, no mês de novembro, o curso “Descomplicando os Direitos da Pessoa com TEA”. As inscrições podem ser feitas por meio do link https://uniapae.apaees.org.br/c/descomplicandotea.

Com ênfase na Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e na Lei Brasileira de Inclusão (LBI), o curso é voltado para profissionais das áreas de educação, assistência e saúde, assim como para professores, familiares e líderes institucionais.

O objetivo é esclarecer de maneira simples e objetiva os principais direitos da pessoa com Transtorno do Espectro Autista e como torná-los uma realidade prática. “Serão disponibilizadas 100 vagas. O curso é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam aprofundar-se no tema e garantir a efetividade dos direitos da pessoa com TEA”, explica Vanderson Gaburo, presidente da Feapaes-ES.

O curso será ministrado pela diretora social da Federação das Apaes do Estado de São Paulo, Cristiany de Castro. Advogada com experiência em Direito Civil e Administrativo, ela atua em organizações sociais desde 2009 e, atualmente, é secretária executiva da Frente Parlamentar em Defesa das APAES da Câmara dos Deputados.

Serviço

Curso “Descomplicando os direitos da pessoa com TEA”

Datas: 14, 21 e 28 de novembro; 05 de dezembro

Horário: De 14h às 15h

Mais informações pelo link https://uniapae.apaees.org.br/c/descomplicandotea