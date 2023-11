Findes propõe melhoria do ambiente de negócios na regional do Litoral Sul

A Regional Litoral Sul reúne 481 indústrias que, juntas, geram 5,4 mil empregos, com a base industrial voltada para agroindústria e para o turismo. Composta por seis municípios, a região recebeu um documento da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) para melhorar seu ambiente de negócios.

A Agenda Propositiva, produzida pelo Conselho Temático de Desenvolvimento Regional (Conder) da Findes, foi entregue nesta segunda-feira (27) aos prefeitos de Iconha e Piúma, Gedson Brandão Paulino e Paulo Cola, respectivamente, além de representantes dos municípios de Alfredo Chaves, Anchieta, Guarapari e Itapemirim.

O presidente do Conder, Luiz Carlos Azevedo, foi quem participou da cerimônia, que ocorreu na Câmara Municipal de Anchieta.

Luiz destacou em sua fala que a Federação tem direcionado esforços, em parceria com entes públicos, municipais e entidades, para promover a melhoria do ambiente de negócios.

“A Agenda Propositiva que entregamos hoje é um material desenvolvido para auxiliar os municípios a criarem condições adequadas que possam ampliar os investimentos privados. A partir desse material esperamos desenvolver ainda mais a base industrial aqui existente.”

O presidente do Conder completou que os municípios da Regional Litoral Sul também poderão contar com a Rota Estratégica do Turismo 2035 – conduzida sob a liderança do Observatório da Indústria, fruto de um convênio entre a Findes, Sebrae, Setur e Fecomércio – que visa contribuir com a evolução do turismo nas regiões.

O diretor da Regional, Gustavo Alpoim Daré, destacou que, as informações da Agenda Propositiva vão proporcionar informações relevantes que agregarão benefícios, tanto para a iniciativa privada quanto para os municípios e suas populações.

“Por meio de um workshop definimos as propostas de melhorias do ambiente de negócios e atração de investimentos para a Regional. Fizeram parte dessa construção conjunta secretários municipais e equipes técnicas das prefeituras e da Findes. Construímos, além deste documento, uma consciência sobre os principais desafios e as possíveis soluções para os municípios.”

Também participaram do evento, o vice-presidente da Findes, Fernando Otávio Campos da Silva; o gerente de Desenvolvimento e Competitividade Industrial da Findes, Fábio Dias; a diretora adjunta da Regional, Simone Marconi; representantes das prefeituras; integrantes do Conder e de algumas regionais da Findes.

Um pouco sobre a Agenda Propositiva da Regional Litoral Sul

Ao todo, 20 dimensões estratégicas de atuação constam na Agenda Propositiva da Regional Litoral Sul. Elas unem informações para subsidiar as secretarias das regiões na melhoria do ambiente de negócios, com iniciativas para estimular parcerias público-privadas (PPPs), desenvolver a agenda ESG (meio ambiente, social e governança), além de políticas de atração de investimentos.

Confira alguns pontos de melhoria:

Mapear os vazios na cadeia de fornecimento e estimular investimentos produtivos;

Identificar e promover ações de melhoria na infraestrutura e na operacionalização dos polos industriais existentes;

realizar ações que promovam a melhoria na infraestrutura disponibilizada para os setores produtivos;

Realizar estudos para avaliar a viabilidade de implantação de um polo logístico;

Identificar as necessidades de mão de obra qualificada e a oferta de capacitação disponível no mercado;

Desenvolver ações e projetos em parceria com entidades de fomento para a promoção do empreendedorismo;

Avaliar a viabilidade de implantação de um Polo de Inovação e Tecnologias Sustentáveis;

Ampliar o atendimento hospitalar público e privado;

Elaborar Plano de Ação para estruturar, ordenar, qualificar e ampliar a oferta de roteiros turísticos;

Dar celeridade no atendimento às necessidades das empresas e dos potenciais investidores;

Avaliar questões referentes aos resíduos industriais e urbanos;

Buscar o apoio em direção aos contratos de Concessão e PPPs (Parcerias Público Privadas);

Construir política pública que acelere a atração de investimentos.

Raio-x da Regional Litoral Sul

Total de empresas: mais de 5,7 mil

Município com mais empresas: Guarapari com 3.323

Geração de empregos formais: 44,6 mil

Empresas da regional que fazem parte da indústria: 12,57%

Total de indústrias: 481

Geração de empregos formais na indústria: 5,4 mil

Atividade com maior nº de empregos: construção de edifícios (1.505)

Empresas por setor industrial: construção de edifícios (196), fabricação de produtos alimentícios (96) e serviços especializados para construção (90)

Salário médio: R$ 2.400,00

Confira o documento na íntegra:

Agenda Propositiva da Regional Litoral Sul

Agendas Propositivas já entregues:

Regional Cariacica e Viana | 17/11/2022

Regional Litoral Centro-Norte | 11/05/2023

Regional Caparaó |12/07/2023

Regional da Serra | 31/07/2023

Regional Centro-Leste | 25/09/2023

Regional Nordeste | 03/10/2023

Regional Centro-Oeste | 10/10/2023

Regional Sudoeste Serrana | 24/10/2023

Regional Centro-Sul | 21/11/2023