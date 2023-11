Formação para servidores abordará temas de organização e atendimento ao cidadão

O Programa Anual de Formação de Servidores, desenvolvido pela Prefeitura de Cachoeiro, promoverá dois encontros: na próxima quinta-feira (23) e no dia 7 de dezembro.

Nesta quinta (23), a formação vai focar na temática: “Atendimento ao Cidadão e Clima Organizacional” e no dia 7, a abordagem vai ser direcionada para o tema: “Organização e Planejamento no dia a dia do servidor público”. Para participar, basta se inscrever pelo link: www.cachoeiro.es.gov.br/formularioinscricao.

Para ambos os casos, os servidores interessados terão duas opções para o acompanhamento das atividades. A primeira é comparecer de forma presencial ao auditório do Centro de Manutenção Urbana (CMU), no bairro São Geraldo, das 9h30 às 11h.

A segunda alternativa é participar de forma on-line. Para a capacitação da próxima quinta (23), o link de acesso é: bit.ly/atendimentocidadao. Já para o dia 7, será: bit.ly/organizacaoeplanejamento.