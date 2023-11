Governo anuncia abono salarial para servidores do ES; confira o valor

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou, nesta quinta-feira (23), o pagamento de abono salarial para os profissionais da Educação e servidores públicos do Estado.

De acordo com o chefe do Poder Executivo estadual, o pagamento do benefício está previsto para dezembro deste ano, juntamente com o salário do funcionalismo público.

“Em dezembro, vamos conceder abono salarial aos profissionais da Educação no valor de R$ 1.500, e de R$ 1 mil aos servidores vinculados a outras secretarias, ativos e inativos. Uma forma de valorizar os nossos profissionais que têm colaborado para construção de um Estado que é referência em políticas públicas”, explicou Casagrande.

A iniciativa contempla 21.799 profissionais da Educação e 72.941 servidores das demais áreas, entre ativos, estatutários, celetistas, contratados por designação temporária, aposentados e pensionistas.