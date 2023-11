Governo do ES autoriza obras no valor de R$ 13,5 milhões

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve nesta sexta-feira (24), no município de Brejetuba, na microrregião Sudoeste Serrana capixaba, para dar início à construção de uma unidade da Fazenda Esperança na Comunidade de Brejaubinha. Também no município, ele autorizou o início da construção de duas unidades escolares e inaugurou o campo bom de Bola, na comunidade de São Jorge. O investimento total nessas obras foi de mais de R$ 13,5 milhões.

Casagrande destacou que o Governo tem obras de infraestrutura, educação e saúde em todos os municípios e comemorou as entregas em Brejetuba. “Nunca foi feito tanto investimento nos municípios capixabas como estamos fazendo neste momento. Fruto de um estado organizado. Estamos entregando Campo Bom de Bola, ponte, calçamento rural. Estamos dando ordem de serviço de escolas e o recapeamento até Brejaubinha está com mais de 60% completo. Então, vir até Brejetuba e realizar investimentos, me alegra, porque minha função como gestor público é realizar e mudar para melhor a vida das pessoas”, afirmou.

Com recursos no valor de R$ 7 milhões, provenientes do Fundo Cidades, que é gerenciado pela Secretaria do Governo (SEG), foi autorizada a construção da Fazenda Esperança. Ao todo, serão aproximadamente 2.229 metros quadrados de área construída. A unidade terá 60 vagas para abrigamento e contará com prédios de setor administrativo, capela, Casa das Mães – destinada a jovens grávidas ou com filhos recém-nascidos, e refeitório.

A Fazenda Esperança atenderá jovens mulheres com idades entre 15 e 45 anos, dependentes do uso de drogas. Também poderá acolher filhos recém-nascidos que necessitem ser cuidados pelas mães abrigadas na unidade. No local, as mulheres assistidas poderão desenvolver atividades ligadas à agricultura e à agroindústria, gerando renda para a manutenção do projeto.

A secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, destaca a importância do investimento para as mulheres assistidas. “Diante do desafiador problema da dependência química para a sociedade, o Governo do Estado atua com uma política de transversalidade em relação ao uso de álcool e outras drogas, com ações de prevenção, cuidados, tratamento e reinserção social de dependentes”, disse.

Com recursos do Fundo Cidades 2022, o Governo do Estado contempla Brejetuba com ações de investimento que incluem, além da construção da Fazenda Esperança, aquisição de ambulância para posto de saúde, obra de Pavimentação no Bairro Zé Lalau, no distrito de São Jorge e elaboração de Carteira de Projetos, que representa um valor global de R$ 8.718.938,80.

Dando continuidade aos repasses do Governo do Estado aos municípios, por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e Ensino Fundamental no Espírito Santo (Funpaes), serão destinados R$ 5.663.288,00 para a construção de duas unidades escolares de Brejetuba, sendo as Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) Pierina Côco Belizário e São Sebastião.

Entre os ambientes das unidades escolares que estão no projeto das obras, está a construção de salas de aula, pátio coberto, banheiros para pessoas com deficiência, jardim, playground, sala de lactário, fraldário, lavanderia, entre outros. As intervenções vão possibilitar a ampliação de 80 vagas na EMEI Pierina Côco Belizário e 107 vagas na EMEI São Sebastião.



Calçamento Rural

Ainda em Brejetuba, foram inauguradas as obras de calçamento rural que contemplam nove localidades no município. As intervenções com 1,3 quilômetro de extensão vão melhorar a mobilidade na região garantindo o escoamento da produção com mais segurança e agilidade.

As atividades econômicas do município de Brejetuba concentram-se em seu setor agropecuário, com destaque para a cafeicultura. A cidade conta com mais de 500 propriedades produzindo café de qualidade e se destaca no cenário estadual e nacional.

Foram entregues obras de calçamento rural das seguintes localidades: Vila José Otávio, Vila Venceslau, Vila Vargem Alta, São Jorge de Oliveira, Fazenda Leogilda, Vila Passos, Vila do Anestor, Vila do Naim e Vila José do Perdido. Para a conclusão das intervenções em parceria com a Prefeitura Municipal de Brejetuba, responsável pelo assentamento dos blocos, foram investidos R$ 485 mil. Uma ponte rural com 7 metros de extensão também foi entregue na localidade de São Jorge do Oliveira. O investimento é de R$ 67.987,73.

“Investir em infraestrutura rural é nossa prioridade. Adequar as estradas rurais capixabas melhorando as condições de acesso para quem vive no campo é fundamental. As entregas de hoje vão garantir mais mobilidade e trafegabilidade para as comunidades, oportunizando o desenvolvimento do turismo local e o agroturismo das regiões”, comentou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

Esporte

Também em Brejetuba, o governador Renato Casagrande inaugurou o campo Bom de Bola da comunidade de São Jorge. Um investimento de R$ 886.694,49, realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

O equipamento, em formato society, conta com gramado sintético de primeira qualidade, padrão Fifa, sistema de drenagem, área com piso cimentado para aquecimento dos atletas e bancos de reservas, fechamento com alambrado com cinco metros de altura sobre alvenaria de blocos rebocada e pintada e iluminação com seis postes de concreto, com três refletores cada. O campo tem a dimensão de 31,90 x 49,90 metros, totalizando 1.575,86 metros quadrados.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, comentou sobre mais essa entrega para a população capixaba: “O governador Renato Casagrande tem olhado com muito carinho para cada município do nosso Estado e investido muito na área do esporte. E aqui em Brejetuba, estamos inaugurando a construção de mais um campo Bom de Bola, um equipamento que, com certeza, será muito importante para a comunidade de São Jorge. São cerca de 50 campos desse tipo que estão sendo construídos e outros 100 revitalizados em todo o território capixaba, proporcionando esporte, saúde e lazer para o nosso povo, principalmente crianças e adolescentes. Esporte é isso: é vida, é educação, é saúde na veia”, destacou José Carlos Nunes.

Também estiveram presentes os prefeitos Levi da Mercedinha (Brejetuba); o deputado federal, Gilson Daniel; os deputados estaduais, Marcelo Santos e Raquel Lessa.