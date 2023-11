Grande final! Confira como foi a decisão da Taça Nosso Esporte

No último domingo (19), foi o dia da grande decisão da primeira edição da Taça Nosso Esporte de Futebol. Os times do Bandeirante e Juventude do Zumbi entraram em campo em busca de gravar o nome na história, o vencedor seria o primeiro campeão da competição.

As duas equipes foram a campo com o que tinham de melhor, as chances de gol só apareceram depois dos 10 minutos da primeira etapa. O camisa dez do Bandeirante, João Vitor, em chute sem muitas pretensões, abriu o placar, com a ajuda do goleiro da equipe do Juventude do Zumbi.

A sorte parecia que estava ao lado do Bandeirante, aos 25 minutos, mais um gol marcado em um chute desviado pelo zagueiro Vander Luiz, abrindo 2 a 0 no placar.

Aos 43 minutos, Caio, em uma jogada rápida, sofreu uma falta dentro da área, Cristian cobrou o pênalti, o goleiro defendeu, e no rebote Cristian balançou as redes, fim da primeira etapa, Bandeirante em vantagem.

Na segunda etapa, a equipe do Juventude foi para cima, mas esbarrou em uma tarde inspirada do goleiro adversário, e não conseguindo furar o setor defensivo, viu a equipe do Bandeirante se sagrar o Campeão inédito da Taça Nosso Esporte Cachoeiro.

“Foi um excelente jogo no campo do Santo Agostinho, com jogadores mostrando um ótimo nível técnico. A Taça Nosso Esporte veio para ficar, e esse é o nosso papel, proporcionar atividades de lazer e esportiva para a população de Cachoeiro. Temos certeza que Bandeirante e Máster do Bela Vista irão realizar um grande jogo em 2024, na disputa da Supercopa de Futebol”, afirma Ramon Silveira, secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro“.