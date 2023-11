Grave acidente entre dois ônibus deixa mortos e feridos em rodovia

Ao menos duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em um acidente envolvendo dois ônibus na madrugada deste sábado (25), na Rodovia Fernão Dias. A colisão ocorreu na altura do município de São Sebastião da Bela Vista, em Minas Gerais.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou, em nota, que as duas vítimas eram passageiras dos ônibus. Os veículos se envolveram em uma colisão traseira na rodovia. O acidente ocorreu no quilômetro 835 da BR-381, na pista no sentido de São Paulo.

De acordo com a polícia, além das duas vítimas fatais, outras quatro pessoas tiveram lesões graves. A PRF informou que a ocorrência ainda estava em elaboração na noite deste sábado, assim como o balanço do número total de feridos.

Em posicionamento publicado nas redes sociais, a empresa Gold Turismo e Fretamento afirmou ser responsável por um dos veículos envolvidos no acidente. “O ônibus da viação Gontijo colidiu na traseira do veículo do veículo da Gold Turismo”, disse.

De acordo com Gold Turismo, os passageiros feridos foram encaminhados para hospitais locais. “Nos solidarizamos com as vítimas e familiares desse terrível acontecimento”, afirmou. O Estadão entrou em contato com a viação Gontijo, mas ainda não obteve retorno.

Estadão Conteúdo