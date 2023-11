Hérnia de Disco: especialista detalha condição que acomete Rico Melquiades

O influenciador Rico Melquíades recentemente enfrentou uma hospitalização devido a intensas dores nas costas, chegando ao ponto de não conseguir se levantar. Aos 31 anos, foi diagnosticado com hérnia de disco. O Dr. André Félix, médico especialista em Tratamento da Dor, esclarece que a hérnia de disco é uma das principais causas de dor de coluna e afeta aproximadamente 6 milhões de brasileiros.

Dr. Félix explica que a hérnia de disco pode surgir de uma fissura no disco intervertebral, muitas vezes provocada por movimentos bruscos, além de má postura e outras condições que danificam o disco. Essa lesão pode pressionar os nervos locais da coluna, causando dor em seu trajeto. Entre cada vértebra tem um disco responsável por amortecer e possibilitar a mobilidade da coluna, mas a hérnia pode comprometer essa função.

Além dos fatores genéticos, a desidratação, a idade avançada, sedentarismo e deformidades são mais relevantes na causação dessa condição. Sintomas como dor intensa, formigamento e enfraquecimento dos membros são indicativos importantes para o diagnóstico precoce.

O tratamento para hérnia de disco pode variar, incluindo remédios anti-inflamatórios, fisioterapia, bloqueios terapêuticos, terapias regenerativas como a proloterapia, terapia por ondas de choque, além de cuidados com o sono, alimentação saudável, boa hidratação, combate ao sedentarismo e ao tabagismo.

