Pesquisa inédita: café Conilon melhora a vida de idosos com Alzheimer

Esse foi o primeiro estudo do mundo a comprovar que os efeitos do café conseguem melhorar a qualidade de vida dos pacientes, reduzindo o nível de oxidação celular e também melhorar as funções cognitivas e motoras no dia a dia. A pesquisa revelou que o café Conilon capixaba possui teores mais altos de cafeína e dos princípios ativos chamados de “Ácidos clorogênicos”, chegando a quase o dobro que o café arábica.

A pesquisadora do estudo Julia Carolina Lopes conta sobre os resultados e a expectativa para o futuro: “Tivemos resultados incríveis, os familiares mencionaram quanto que os pacientes melhoraram na questão de recordar o nome dos filhos, a expressão facial e coordenação motora. Superamos todas as nossas expectativas e a gente espera estudar cada vez mais esse café e também ver novas pesquisas sobre essa doença, porque a gente vê um crescimento dela no país, principalmente na geração que está chegando de idosos”.

O orientador da pesquisa, prof. Dr. Rodrigo Scherer ressalta a importância desse estudo: “Esse cafezinho do dia a dia tem uma importância muito grande. Ao tomar o café as pessoas estão consumindo substancias que melhoram e previnem doenças. Além disso, reforça a relevância desse setor no Espírito Santo que pode ser alavancada com essa pesquisa”.

A descoberta foi publicada em uma das mais conceituadas revistas científicas do mundo sobre doença de Alzheimer: Journal of Alzheimer’s disease (Netherlands) e também foi apresentado no 37th EFFoST International Conference, um congresso internacional realizado na Espanha em novembro.

Sobre o estudo

O estudo foi realizado durante 90 dias, onde os pacientes consumiram no mínimo 2 xícaras de 200 mL (400 mL) de café Conilon por dia. A avaliação cognitiva, os exames bioquímicos e análise de marcadores de estresse oxidativo foram realizados nos pacientes antes de começar o estudo (T0) e após 90 dias (T90).

Ao final do tratamento foi observada melhora significativa na cognição entre T0 e T90 dos pacientes. Além disso, houve redução significativa do estresse oxidativo dos pacientes, indicando os efeitos benéficos do café. O consumo do café não alterou significativamente nenhum parâmetro sanguíneo, o que confirma a segurança do tratamento com café durante os 90 dias.

O café Conilon “Conquista” foi cultivado, beneficiado e cedido pelo INCAPER para realização da pesquisa.