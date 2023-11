Homem morre baleado após agredir a mãe e a irmã no Espírito Santo

Na noite da última quinta-feira (23), policiais militares foram acionados para irem ao bairro Sotema, Cariacica, para atender uma ocorrência de violência doméstica contra duas mulheres, uma de 67 e outra de 37 anos, respectivas mãe e filha. As vítimas estavam trancadas no andar superior de uma residência e um homem, em posse de uma faca, tentava entrar no imóvel no intuito de tirar a vida da mãe e da irmã.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem estava sob forte efeito de álcool, medicação, drogas e chutava, fortemente, o portão que separava as duas casas, com o intuito de quebrar e ter acesso a residência.

Ao chegar no local, os militares foram acionados pela irmã do homem. Ela estava na sacada do 2° andar, juntamente com a mãe. Ela disse que o irmão estava agressivo e descontrolado. Em razão disto, a mulher temia descer, mesmo diante da presença policial. Sendo assim, a equipe sugeriu que fosse jogada a chave do cadeado, a fim de que pudesse entrar e retirá-las em segurança, conforme desejo das vítimas.

Leia também: A casa caiu! Polícia prende suspeitos com drogas em Mimoso do Sul

Entretanto, ao perceber a entrada dos militares, o homem, imediatamente, saiu pela porta, mostrando-se agressivo e descontrolado. Na tentativa de afasta-los, os policiais verbalizaram, pedindo para que ele não se aproximasse. Contudo, o homem investiu contra os militares, a fim de empurrá-los.

Os policiais tentaram sair do local para um ambiente mais amplo, porém o homem já empunhava uma faca na mão direita e seguiu na direção dos militares. Os policiais tentaram recuar, pedindo que o homem largasse a faca, porém, sem sucesso.

Devido às circunstâncias, bem como a alta possibilidade de o homem ferir algum dos policiais, foram efetuados disparos por parte dos militares. O homem foi baleado e o Samu acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O homem possuía várias ocorrências de mesma natureza, nas quais os familiares informavam que eram frequentemente ameaçados, agredidos e coagidos por ele. Além disso, ele tinha histórico de recorrente uso de drogas atrelados a álcool e medicação. A faca foi apreendida e entregue na 4ª Delegacia Regional.