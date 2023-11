Homem é espancado por população após tentar roubar comércio em Cachoeiro

Um homem de 25 anos foi brutalmente agredido, na noite desta quinta-feira (02), por moradores do bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com informações preliminares, as agressões foram motivadas após a vítima tentar roubar um comércio local.

Vídeos que circulam em grupos de WhatsApp mostram várias pessoas agredindo o homem com chutes e pauladas. Em um dos vídeos é possível identificar que o rapaz foi pego dentro de um estabelecimento comercial. Ao ser arrastado para fora, ele começa a ser agredido e tanta correr, mas é alcançado.

Em outro vídeo, o homem aparece caído próximo a calçada, bastante machucado.

Segundo a Polícia Militar o rapaz é conhecido na região pela prática de furtos. Uma viatura esteve no local para atender a ocorrência e informou que a vítima foi socorrida e encaminhada, consciente, para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.