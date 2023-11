Homem é preso após agredir e ameaçar a ex-namorada em Piúma

Uma jovem, de 28 anos, precisou ser socorrida após ser agredida com socos e coronhadas pelo ex-namorado, no bairro Jardim Maily, em Piúma, Litoral Sul do Espírito Santo. As agressões ocorreram na noite do último sábado (18).

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima relatou que estava sentada na calçada com um amigo, quando seu ex-namorado chegou no local com outro homem, a bordo de um veículo, e passaram a agredi-los com coronhadas na cabeça, além de proferirem diversas ameaças de morte.

A mulher relatou, ainda, que as agressões seriam pelo fato do homem não aceitar o fim do relacionamento e que, inclusive, ela tinha medida protetiva contra ele.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Pronto Atendimento de Piúma. Os militares seguiram em buscas pela região e conseguiram localizar os suspeitos dentro do veículo. Eles tentaram fugir em alta velocidade, mas, foram alcançados pelos policiais e detidos.

A arma de fogo utilizada pelos agressores não foi localizada. Eles foram encaminhados à Delegacia Regional de Itapemirim.