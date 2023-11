Troca de tiros, apreensão de armas pesadas e mortes em morro de Vitória

O final da tarde desta terça-feira (21), foi tenso na região do Morro do Macaco. Em meio à uma disputa pelo tráfico, a Polícia Militar realizou uma ação que resultou em troca de tiros, apreensão de armamento pesado e duas mortes.

Segundo informações da corporação, militares do 1° Batalhão de Polícia Militar apreenderam armas de fogo, munições e entorpecentes durante patrulhamento em uma área de alto risco no Morro do Macaco, situado no bairro Tabuazeiro, em Vitória.

A ação ocorreu após informações do Serviço Reservado da Unidade, que indicavam a presença de cerca de 30 indivíduos armados no Morro do Macaco, local conhecido pela intensa atividade de tráfico de drogas.

A equipe de Força Tática, aplicando a técnica de conduta de patrulha, realizou uma incursão na região e foi recebida a tiros por vários indivíduos armados. Diante da injusta agressão, os militares revidaram.

Após o confronto, a equipe conseguiu localizar e apreender um Fuzil Colt calibre .556, uma Pistola Canik cal. 9mm com numeração raspada, uma submetralhadora semi-industrial cal. 9mm, três carregadores para Fuzil cal .762, um carregador para Fuzil cal. 556 com capacidade para 60 munições, um carregador para Fuzil cal .556 com capacidade para 30 munições, um carregador cilíndrico para pistola cal .9mm com capacidade para 50 munições, dois carregadores alongados de cal .9mm, 93 munições cal. 556, 20 munições cal. 9mm, quarto munições cal. 12, 247 pinos de cocaína e aproximadamente 1,97kg de cocaína.

O Comandante Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Douglas Caus, falou sobre a operação em suas redes sociais. “Reiteramos que a Polícia Militar não se intimidará com esse tipo de ação criminosa que atenta contra a vida de nossos militares ou de qualquer cidadão morador dessas comunidades. Estamos preparados para atuar em todas as situações adversas com policiais treinados e os melhores armamentos e equipamentos policiais do mundo”.

E continuou: “Vamos continuar com o trabalho árduo para servir e proteger as pessoas, na busca da paz e da tranquilidade pública, respeitando a vida e o direito de ir e vir dessas comunidades”.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional de Vitória para adoção das medidas cabíveis.