Homem é responsabilizado e preso por afogamento de criança em Cachoeiro

Um homem, de 25 anos, foi responsabilizado e preso pela Polícia Civil por homicídio e omissão no caso de afogamento de um garoto, de 4 anos, neste sábado (11), em um parque aquático, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações da Polícia Militar, o homem é amigo do pai da criança e não teria tomado os cuidados necessários pedidos pelo genitor do garoto, que precisou se ausentar do local.

“O pai da criança disse que se ausentou para buscar uma amiga e quando retornou, o filho já estava na ambulância. Afirmou ainda que saiu do local por, aproximadamente, dez minutos e que o menino não estava usando boia. O homem contou que o filho ficou sob a responsabilidade de um amigo”, informou a PM.

O amigo, por sua vez, relatou aos militares que estava com a filha na piscina e vigiava o menino que estava em outra piscina, a aproximadamente 80 metros. Quando ele foi buscar um objeto na bolsa, ainda na área da piscina, um indivíduo chegou com o menino no colo, desacordado, dizendo que a criança tinha se afogado.

Diante dos fatos, os dois homens, de 25 e 26 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

“O amigo do pai da criança, de 25 anos, foi autuado em flagrante por homicídio e por omissão. Como não recolheu a fiança arbitrada pela autoridade policial, foi encaminhado ao sistema prisional. O pai, de 26 anos, foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento”, informou a Polícia Civil.

O corpo da vítima, uma criança do sexo masculino, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O garoto foi sepultado no cemitério do IBC.