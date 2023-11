Homem que utilizava comércio para realizar tráfico de drogas é preso no ES

Um homem de 45 anos, investigado por tráfico de drogas, foi preso pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), na última segunda-feira (20) em Santa Maria de Jetibá. A prisão foi realizada por meio da Delegacia de Polícia (DP) do município. O crime ocorria em um estabelecimento comercial, no bairro Vila Jetibá.

No dia da prisão, a equipe policial se deslocou até o estabelecimento, mas o local já se encontrava fechado, porém ainda havia diversas pessoas no entorno. Ao perceber a presença da polícia, um homem vestindo uma camisa vermelha, foi até a lateral do estabelecimento e arremessou algo para o telhado. A equipe policial realizou a abordagem das pessoas que estavam no local, sendo solicitado apoio a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), para auxiliar na abordagem.

Após diligências, foi averiguado que o proprietário do estabelecimento era o suspeito de ter arremessado um objeto sobre o telhado do local. Durante a revista do suspeito, foi encontrado um pino contendo substância análoga a cocaína e o valor de R$ 275,00 em notas fracionadas.

Na sequência, foi verificado o telhado do local, sendo localizado um revólver calibre 32, municiado com quatro cartuchos e invólucros plásticos em formato de cone, usados para armazenar cocaína. Já dentro do estabelecimento, foi encontrado um chaveiro contendo diversas chaves, além do valor de R$ 12.557,00

Próximo ao local havia um veículo do modelo Gol estacionando, a equipe policial chegou a utilizar o molho de chaves encontrado e acionando o controle remoto conseguiu destravar o veículo, comprovando-se que o carro pertencia ao suspeito. No interior do veículo foi localizado, uma munição calibre 38.

O detido já era investigado pela Delegacia de Polícia (DP), sendo citado pelo Disque Denúncia 181, por seu envolvimento com o tráfico de drogas na cidade. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia (DP) de Santa Maria de Jetibá, para que fosse formalizada a prisão em flagrante.

O suspeito de 45 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, posse ilegal de munições, porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória.