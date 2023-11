Homens armados trocam tiros com a PM durante apreensão de drogas

A Polícia Militar (PM), apreendeu cinco tabletes de maconha, na noite da última quinta-feira (9), no bairro Serra, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. A ação ocorreu por volta das 19h21.

Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento na região, quando recebeu denúncias anônimas de um morador, dizendo que um homem teria recebido cerca de cinco quilos de maconha e que a droga seria fracionada na beira de um lago, que fica situado no mesmo bairro. Ele disse, ainda, que dois suspeitos estariam armados em uma mata e que seriam moradores de Cachoeiro de Itapemirim.

Diante das informações, os militares foram até o local e avistaram três suspeitos, dois deles armados e com mochilas nas costas. Os policiais pediram que eles soltassem as armas, porém, não obedeceram e efetuaram disparos contra a equipe. Os militares revidaram a agressão com disparos de arma de fogo. Ninguém ficou ferido. Após o fato, os suspeitos fugiram e não foram localizados.

Com apoio da Cadela Diana, foi encontrado uma sacola preta, com cinco tabletes de maconha. O material apreendido foi entregue na delegacia.