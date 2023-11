Jovem é preso com grande quantidade de drogas no bairro União em Cachoeiro

A Polícia Militar (PM), apreendeu grande quantidade de drogas, durante patrulhamento, realizado na última quinta-feira (9), no bairro União, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

Segundo informações da PM, os militares receberam denúncias de que havia um ponto de tráfico de drogas em uma residência do bairro. A equipe fez o cerco no local informado, quando o jovem de 18 anos apareceu na janela e jogou uma sacola com 390 pinos de cocaína.

Diante disso, os policiais entraram na residência e, durante buscas, foi encontrado dentro do guarda-roupas, outra sacola com 320 pedras, um rádio comunicador e R$ 40,00 em espécie. Ao ser questionado sobre a origem do material, o jovem assumiu dizendo que era dele e que sua função no tráfico era guardar e distribuir as drogas.

Posteriormente, chegou na residência a esposa do jovem, dizendo que tinha acabado de chegar e estava na casa do tio, que fica no mesmo terreno. Portanto, não foi possível associar a mulher as drogas.

Sendo assim, o suspeito e os materiais apreendidos, foram entregues a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para que sejam tomadas as providências cabíveis.