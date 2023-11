Hospital de Cachoeiro abre Processo Seletivo com diversas vagas

A Santa Casa de Miséricórdia Cachoeiro está com Processo Seletivo aberto para selecionar profissionais da área operacional e da saúde.

Leia também: Prefeitura do Sul do ES abre processo seletivo na área da Saúde

Há vagas para auxiliar de serviços gerais, atendente de lanchonete, cozinheira (o), enfermeiro assistencial, enfermeiro da qualidade, enfermeiro do trabalho, técnico de enfermagem e nutricionista.

Há também vagas para Pessoa com Deficiência (PCD).

Os interessados devem cadastrar seus currículos no site www.santacasacachoeiro.org.br. Lá também é possível consultar outras informações e tirar dúvidas.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.