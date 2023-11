Prefeitura do Sul do ES abre processo seletivo na área da Saúde

A Prefeitura Municipal de Iconha abriu, nesta segunda-feira (13), as inscrições para Processo Seletivo de provas e títulos, para admissão e formação de cadastro de reserva. As vagas são destinadas para os cargos de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias.

Os interessados em participar do processo seletivo devem efetuar suas inscrições no período de 13 a 24 de novembro. O valor da inscrição é de R$ 80,00.

Outras informações poderão ser obtidas no site: https://www.agoraconsultoria.srv.br/informacoes/126/ com a íntegra do Edital do Evento.

Você também pode conferir o edital clicando AQUI.