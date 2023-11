Hospital Evangélico de Cachoeiro é destaque em premiação no ES

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI), conquistou o Prêmio Luiz Nivaldo da Silva, pela categoria ‘Dignidade Humana’, com o projeto “telenfermagem pré-operatória”, ferramenta tecnológica para a melhoria da experiência do paciente cirúrgico.

A cerimônia de entrega ocorreu na última quinta-feira (23), em Vitória. O evento é uma realização da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Espírito Santo (Fehofes), e tem o intuito de reconhecer os projetos que se destacam para melhorar a gestão das instituições e o atendimento aos pacientes.

Além do Hospital em Cachoeiro, o Hospital Evangélico Litoral Sul de Itapemirim também foi reconhecido. A instituição recebeu o Certificado Honra ao Mérito, na categoria, ‘Dignidade Humana’, com o projeto “a relevância das características individuais no período de internação do Hospital Evangélico Litoral Sul”.