Hospital Evangélico de Cachoeiro promove a Semana do Doador de Sangue

No próximo sábado, (25) é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue e tradicionalmente o Banco de Sangue do Hospital Evangélico de Cachoeiro (Heci) promove ações que chamam a atenção da população para a importância da doação frequente de sangue.

Em 2023, as atividades têm início nesta quarta-feira (22), com a transmissão ao vivo de LIVE “Ame, Abrace, Doe e Faça o Bem” com a hematologista, Elany Silva, na rede social do Heci, às 20h e a jornalista Denise Vieira.

As ações seguem com um café da manhã especial nos dias 24 e 25, encerrando o último dia (25) com a presença do Grupo de Louvor do Ministério Hebrom.

Durante a semana do “Doador de Sangue” serão distribuídas cerca de 500 camisas alusivas ao ato generoso de doar sangue.

Endereço do Banco de Sangue Heci

O Banco de Sangue do Hospital Evangélico de Cachoeiro, funciona no prédio da Unidade de Oncologia Clínica I, ao lado do Hospital, no subtérreo, no Bairro Ferroviários, em Cachoeiro. Com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h e sábado, das 7h às 11h. Para maiores informações ligue para: (28) 3526-6232

Estoque de sangue

De acordo com os dados do registro hospitalar do Banco de Sangue do Heci, atualmente o estoque de sangue tipo AB negativo está zerado, os tipos A e O (negativo e positivo), e B negativo estão abaixo do ideal.

Segundo o Biomédico, Lucas Pereira, todos os tipos sanguíneos são necessários. “Os estoques estão em estado crítico e pretendemos mudar o cenário com esta campanha”, afirma.

Ainda segundo ele, a captação de bolsa de sangue no geral tem sido muito baixa, apenas uma média de 20 bolsas por dia, sendo que, o ideal seria a doação de pelo menos 40 bolsas de sangue diariamente.

Vale ressaltar que o Banco de Sangue do HECI é responsável pela demanda do próprio hospital além de demais hospitais do Sul do Estado.

O biomédico ressalta, “cada bolsa de sangue doada é separada em diferentes componentes (hemácias, plaquetas e plasma) e assim poderá beneficiar mais de um paciente com apenas uma unidade coletada. Uma doação pode salvar até quatro vidas”.

Quem pode doar?

Pessoas entre 18 e 60 anos e pesar mais do que 50 quilos. Já quem tem mais de 60 anos só pode fazer a doação se já tiver histórico de doação. É importante estar alimentado e, caso seja após o almoço, aguardar no mínimo, três horas para procurar o serviço.

O interessado deve apresentar um documento original com foto, preencher um cadastro e, em seguida, passar por triagem.

A orientação é para que, os grupos com mais de cinco doadores façam uma comunicação prévia, para que os colaboradores consigam organizar o espaço e evitar aglomerações.

Saiba mais:

Para assistir a Live “Ame, Abrace, Doe e Faça o Bem´´ com a Hematologista, doutora Elany Silva, basta acessar no dia (22), às 20h, o Instagram oficial do Hospital: @HospitalEvangelico