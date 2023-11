Ibitirama: Moradores fazem manifestação contra buracos em estrada

Uma carreata será realizada, neste sábado (4), a partir das 9h, em Ibitirama para chamar a atenção do poder público para as condições precárias em que se encontra a estrada que liga o Distrito de Santa Marta ao centro da cidade.

“A manifestação acontecerá amanhã aqui em Santa Marta, na estrada Ibitirama X Santa Marta. Vai ter uma festa, uma carreata em busca de melhorar o asfalto, porque o descaso aqui em Santa Marta está muito grande. A população se uniu para fazer o movimento amanhã e se não tiver uma resposta, na quarta-feira, dia 8, as entradas estarão todas fechadas”, relatou Sumara Freitas Coelho.

De acordo com a organização do ato, a prefeitura e autoridades locais já foram informadas sobre a situação, mas ainda não apresentaram uma solução.

“Tem um trecho que só está funcionando meia pista já tem cinco anos. Por isso que agora estamos reivindicando. Com essas fortes chuvas, está correndo grande risco. Teve um acidente, na semana retrasada, que o caminhão foi desviar de um buraco, bateu de frente com uma moto e a menina teve fratura exposta no joelho”, explicou a moradora.