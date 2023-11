Iconha: Polícia Militar é acionada após mulher jogar urina em crianças

A Polícia Militar (PM), foi acionada, na noite da última quinta-feira (17), e prosseguiu até o local para verificar a informação de que uma mulher teria jogado urina em crianças que estariam brincando em uma rua do Centro de Iconha, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com informações da PM, ao chegarem no local, os militares encontraram duas crianças de 11 anos e dois adolescentes, de 12 e 13 anos, sujos de urina. Os responsáveis das crianças, relataram que constantemente viam tendo problemas com a mulher, que agredia as crianças verbalmente por brincarem na região.

Os militares tentaram contato com a suspeita, porém, sem sucesso. A casa da moradora estava totalmente com as luzes apagadas e com portões fechados, não sendo possível o acesso. Os envolvidos foram orientados a registrar a ocorrência em uma delegacia.