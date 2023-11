Pedreiro morre soterrado após laje desabar em Dores do Rio Preto

Um homem morreu soterrado, na noite da última sexta-feira (17), após a laje de uma construção civil em que ele trabalhava desabar no Centro de Dores do Rio Preto. O acidente aconteceu por volta das 22h.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o pedreiro estava trabalhando em uma obra de demolição na Rua Firmino Dias, no Centro do município, quando a laje do imóvel caiu sobre ele. Após o acidente, a PM e o Corpo de Bombeiros foram acionados e estiveram no local. Os bombeiros fizeram buscas pelo corpo e, horas depois, a vítima foi encontrada sem vida.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e encaminhou o corpo do pedreiro para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.