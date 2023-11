Idoso é morto com facada nas costas após pagar bebida para mulher

Um idoso, de 75 anos, foi assassinado com uma faca nas costas por um jovem, no município baiano de Eunápolis, no Extremo Sul da Bahia.

Testemunhas apontam que o crime, cometido na última quinta-feira (9), no bairro Moisés Reis, foi motivado por ciúmes.

O suspeito teria ficado irritado com o idoso porque ele pagou uma bebida alcoólica para a sua companheira e o golpeou com uma faca pelas costas. Antes do crime, os dois ainda tiveram uma discussão.

A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Regional, mas já estava sem sinais vitais. Segundo a polícia da Bahia, o jovem, que aparenta ter cerca de 20 anos, ainda não foi localizado. Buscas já foram feitas na região, inclusive, na casa dos familiares do suspeito.