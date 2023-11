Incêndio na Cacau Show: combate ao fogo já dura mais de 24 horas

O Corpo de Bombeiros Militar segue com equipes atuando no combate ao incêndio na fábrica da Cacau Show, em Canivete, Linhares. Ao longo da noite, militares deram continuidade ao combate, com monitoramento e controle do fogo. No início da manhã o incêndio se apresentava controlado e confinado, entretanto, ainda restavam ainda alguns focos residuais, de modo que a fase de combate continua por terra em três frentes e de cima para baixo, com o uso da auto plataforma.

O combate ao incêndio teve início às 04:50 da manhã de terça-feira (07) e já ultrapassou 24 horas ininterruptas. Do início até as 6:30 da manhã de hoje (08), foram utilizados, aproximadamente, 300 mil litros de água. O trabalho é realizado com apoio da Prefeitura Municipal de Linhares e de brigadistas de empresas localizadas na região.

O Corpo de Bombeiros instalou um Sistema de Comando em Operações (SCO) no local, para coordenar e gerenciar as ações de resposta de forma integrada. Não há previsão de horário para o encerramento da ocorrência.

Após a extinção das chamas, será realizado o rescaldo, que consiste em resfriar totalmente o ambiente para evitar a reignição. Apenas após esta fase será possível a entrada da equipe do Departamento de Investigação, Pesquisa e Prevenção de Incêndios, que será responsável pela perícia do local. Esta equipe já se encontra no local da ocorrência coletando informações e aguarda a conclusão do combate e rescaldo para entrar na edificação.