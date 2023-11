VÍDEO | Fábrica de chocolates da Cacau Show é destruída por incêndio no ES

A Fábrica de chocolates da Cacau Show, localizada no município de Linhares, no Norte do Espírito Santo, ficou totalmente destruída após um incêndio, que teria começado na madrugada desta terça-feira (7). Não havia trabalhadores no local no momento, e ninguém ficou ferido.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 4h40, para incêndio de grandes proporções na fábrica de chocolates, localizada no bairro Canivete. A equipe chegou ao local por volta das 4:50 e iniciou o combate com 18 militares.

Ainda, segundo os Bombeiros, as chamas já diminuíram mas o incêndio ainda está ativo. Neste momento, os militares atuam no controle e isolamento das chamas, para que não se espalhem para áreas que ainda não foram atingidas.

Já foram acionadas equipes de outros municípios para apoio. Também há o apoio de carros pipa da Prefeitura. Até o momento, não há relato de feridos que tenham precisado de socorro do Corpo de Bombeiros, nem de óbito no local.

O combate não tem previsão de término, visto que após a extinção completa das chamas ainda há o trabalho de rescaldo, que é o total resfriamento do ambiente para evitar a reignição das chamas.

O governador Renato Casagrande (PSB), acompanha o caso e lamentou o ocorrido. “Felizmente, nenhuma vida perdida no incêndio de grandes proporções na fábrica da Cacau Show, em Linhares. Seguimos acompanhando”, postou em sua rede social.

As causas do incêndio ainda serão apuradas pelo Corpo de Bombeiros.

Vídeo: Leitor Aqui Notícias