Inscrições para Família Real do Carnaval de Vitória estão abertas

Está aberta a disputa para escolher a próxima Família Real do Carnaval de Vitória. Em 2024, a corte será formada por Rei Momo, Rainha, Rainha Trans e 1ª e 2º Princesas. O resultado será anunciado no dia 2 de dezembro, Dia Nacional do Samba, durante o Festival LIESGE, que acontecerá no Sambão do Povo.

As 19 escolas da folia capixaba poderão indicar seus concorrentes, via termo de vinculação, até 29 de novembro. E esses indicados poderão efetivar sua inscrição através de uma ficha até 1º de novembro.

É preciso ser maior de idade e ter disponibilidade para participar dos compromissos da Liga, como ensaios técnicos, ensaios específicos e, é claro, o desfile das escolas de samba. O mandato começará imediatamente após a eleição e terminará no dia em que for eleita a nova Família Real. O Rei Momo escolhido ganhará R$ 4 mil, mesmo valor das Rainhas. As duas princesas levarão para casa, cada uma, R$ 1,5 mil.

Os concorrentes serão avaliados por jurados em notas que vão de 9 a 10 nas seguintes categorias: simpatia, alegria e espírito carnavalesco; samba no pé e desfile na passarela. Caso haja empate, o critério de decisão será a melhor nota em samba no pé.

As apresentações dos candidatos serão definidas por sorteio, realizado na reunião preparatória que ocorrerá com os participantes no dia 1º de dezembro, véspera da grande final. Mas há um detalhe: dependendo da quantidade de inscritos, a Liga poderá realizar uma pré-seleção, com data e local a ser informado, para escolha de finalistas.

