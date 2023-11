Inscrições para o Natal Art’s na Praça 2023 se encerram nesta sexta (1º)

Empreendedores que ainda não se inscreveram no Natal Art’s na Praça de 2023, em Cachoeiro, têm até esta sexta (1º) para efetuar o cadastro.

As inscrições são voltadas para os comerciantes locais dos ramos de alimentação e entretenimento. A solicitação deve ser realizada na Sala do Empreendedor, da Secretaria de Urbanismo, Desenvolvimento e Meio Ambiente (Semurb). O atendimento acontece das 9h às 16h.

Para realizar a inscrição, o empreendedor precisa levar os seguintes documentos: carteira de identidade ou de motorista, cartão do CNPJ, fotos dos produtos comercializados e fotos e metragem da estrutura (se tiver).

Leia também: 🎅🏻Correios: retorno dos presentes prorrogado até 5 de dezembro no ES

Neste ano, serão disponibilizadas 10 vagas: uma para brinquedos, quatro para lanches, três para doces e duas para bebidas artesanais. O resultado da seleção será divulgado pela Sala do Empreendedor, no dia 4 de dezembro de 2023.

O Natal Art’s na Praça acontece na Praça de Fátima de 13 a 24 de dezembro.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.