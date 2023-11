“Irmãos Vera”: polícia prende segundo traficante mais procurado do ES

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta sexta-feira (24), mais um traficante na lista dos mais procurados do Espírito Santo. Luan Gomes Faria, de 32 anos, é um dos “Irmãos Vera” e chefe da facção Terceiro Comando Puro (TCP), na região do Morro do Macaco, em Vitória.

Luan estava no Rio de Janeiro, mas chegou ao Estado na semana passada para recolher dinheiro do tráfico. Assim que chegou, os militares começaram a monitorá-lo e, com informações do Serviço de Inteligência, conseguiram localizá-lo. “Ele ficou em um bairro que não é domínio da facção dele, para passar despercebido”, disse o delegado Romualdo Gianordoli, superintendente de Polícia Especializada (SPE).

A prisão ocorreu no bairro Nova Palestina, em Vitória. Na ação também foram apreendidos um fuzil calibre .762, carregadores e mais de 200 munições.

Há um mês, a polícia prendeu também o irmão dele, Gabriel Gomes Faria, conhecido como Gabriel Vera. Ele se preparava para realizar um ataque no Bairro da Penha quando foi localizado pelos policiais.

Os “irmãos Vera” são conhecidos pela guerra declarada contra o traficante mais procurado do Estado, Fernando Ferreira Pimenta, o Marujo, que lidera o Primeiro Comando de Vitória na região do Complexo da Penha.

Em suas redes sociais, o Secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, coronel Alexandre Ramalho, falou sobre a importância da prisão.