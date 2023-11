Iúna: falta de iluminação pública coloca população em risco

A falta de iluminação pública tem deixado os moradores de Iúna preocupados. Além da dificuldade para sair a noite, a população do bairro Quilombo também aponta para os riscos de assaltos e outros tipos de violências.

De acordo com a moradora Kátia Toledo, o problema é mais grave na rua Antônio Guilherme, onde as lâmpadas dos postes encontram-se queimadas.

“Tem Guanabara, tem o Vila Nova também, que os moradores estão reclamando da falta de luz. A gente não tem mais a quem recorrer. Infelizmente, não temos”, afirma.

O AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com a Prefeitura de Iúna, mas até o fechamento dessa matéria não obteve retorno. Assim que responderem, a matéria será atualizada.

