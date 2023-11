Iunense conquista medalha de ouro no Panamericano de Kung Fu

O atleta de Iúna Adson Silva de Souza representou o Brasil no Campeonato Internacional Shuai Jiao Championship Tournament Panamericano que aconteceu de 27 a 29 de outubro no ginásio do Sesc, em Araraquara/SP, um evento que envolveu cultura e competições esportivas.

Adson foi Campeão Internacional Shuai Jiao Panamericano na modalidade Kung Fu Wushu Shuai Jiao, categoria 65 kg, onde participou representando o Brasil junto com outros atletas da Seleção Brasileira. Cada seleção lutava pelo título defendendo seu país. Além do Brasil, havia atletas da Argentina, Estados Unidos, Canadá, Paraguai, Chile e Peru.

Além das lutas, o evento contou com apresentações culturais, como demonstrações de kung, dança de leão, dança de dragão, Tai Chi Chuan, oficina de culinária chinesa, oficina de caligrafia, oficina de arte, oficina de Cardio Tai Chi, e o International Tao Lu Championshi – movimentos que se faz com bastão, facão e mão vazia.

Apesar de ser uma competição, não existe rivalidade na luta marcial. É uma competição saudável onde se cria respeito pelo adversário.

Adson Silva de Souza

Adson é natural de Iúna e treina na academia Shaolin Combat – equipe Stallony Team, faz parte das seleções Capixaba e Brasileira de Kung Fu. O atleta é Tricampeão Estadual, Bicampeão Brasileiro e com a participação no Panamericano é Campeão Internacional Shuai Jiao Championship Tournament.