Jerônimo Monteiro é palco de simpósio de Ciência Florestal

Entre os dias 7 e 9 de novembro, Jerônimo Monteiro foi palco de uma a troca de experiências entre os participantes de evento voltado para o meio ambiente. O IV Simpósio de Ciência Florestais do Espírito Santo (SCIFLOR-ES), promovido por docentes e discentes da Pós Graduação em Ciências Florestais – Ufes, do Departamento de Ciências Florestais e da Madeira (DCFM-Ufes).

Com o tema, “O papel das florestas frente às mudanças climáticas”, os três dias do evento atingiram superaram expectativas e atingiram o objetivo de abordar temas científicos e profissionais dos cursos de Engenharia Florestal, Engenharia Industrial Madeireira, Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais, Engenharias e áreas afins através de capacitação, formação e atualização dos alunos. Contou com a presença de pesquisadores, escolas de todo Brasil e também profissionais interessados no setor florestal.

De acordo com Patrícia Borges Dias, doutora em Ciências Florestais e atualmente pesquisadora de pós doutorado, a presença de palestrantes de renome engradeceram e fortificaram muito o evento. “Jerônimo Monteiro é a potência do estado em Ciências Florestais e a realização do IV Sciflor no Departamento de Ciências Florestais e da Madeira impulsionou, ainda mais, a valorização da região em diversos âmbitos.”, comentou.

Este ano, de volta ao formato presencial, o IV SCIFLOR-ES contou com palestras, mesas redondas, minicursos e momentos especiais como “Café com Ciência” com apresentações dos trabalhos acadêmicos. Foram 164 participantes, 21 palestrantes e 117 trabalhos completos submetidos.