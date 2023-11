Jogos Parapan-Americanos: paratletas capixabas conquistam 10 medalhas

Os paratletas capixabas orgulharam o Espírito Santo mais uma vez em nível internacional, com a conquista de 10 medalhas nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023. Foram três ouros, quatro pratas e três bronzes conquistados nas modalidades de atletismo, basquete em cadeira de rodas e natação.

Bisa Silva, Jéssica Santana, Lorraine Aguiar, Marcos Vinícius de Oliveira, Maxcileide Ramos e Patrícia Pereira foram os capixabas que subiram ao pódio na competição. Os paratletas capixabas são contemplados pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

O grande destaque foi a natação, em que a capixaba Patrícia Pereira realizou grandes feitos pelo Brasil. Ela conquistou três medalhas de ouro e duas de prata, além de ter sido a primeira a conquistar o ouro na natação desta edição.

As medalhas de ouro vieram nas provas de 50m peito, revezamento 4x50m livre e o revezamento 4x50m medley. As outras duas medalhas de prata foram resultados do rendimento nas provas de 50m livre e 150m medley.

No atletismo, a participação do casal capixaba Marcos Vinícius e Lorraine Aguiar rendeu quatro medalhas. Marcos Vinícius alcançou duas medalhas de prata nas provas dos 100 e 400 metros, já Lorraine Gomes faturou dois bronzes nas provas de 100 e 200 metros. Ambos disputaram na classe T12 (baixa visão).

Já no basquete em cadeira de rodas, a seleção brasileira feminina conquistou a medalha de bronze. A equipe, que conta com as capixabas Bisa Silva, Jéssica Santana e Maxcileide Ramos, venceu a Argentina na disputa pelo terceiro lugar.

A competição teve início no dia 17 de novembro e foi encerrada nesse domingo (26), em Santiago, no Chile. O Brasil somou 343 medalhas, sendo 156 ouros, 98 pratas e 89 bronzes, terminando no topo do quadro geral de medalhas e muito à frente do segundo colocado, os Estados Unidos, que somaram 166 medalhas (55 ouros, 58 pratas e 53 bronzes).

O resultado superou os recordes de ouros e de pódios, que eram da edição de Lima 2019, com 124 medalhas douradas e 308 no total.