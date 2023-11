Jovem é encontrado morto em terreno baldio no bairro Boa Vista

O corpo de um jovem, de 18 anos, foi encontrado abandonado, na última quinta-feira (16), em um terreno de um loteamento, no bairro Boa Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), por determinação do Copom, a equipe se deslocou para averiguar uma denúncia anônima informando que havia um corpo de um homem caído em um terreno no mesmo bairro. Chegando no local, os militares constataram que se tratava de um jovem do sexo masculino, que já estava morto.

Leia também: VÍDEO | Batida entre caminhão e van deixa pessoas feridas em Soturno

A PM informou, ainda, que foi possível visualizar sinais de violência. Foi solicitado o acionamento da pericia da Polícia Civil. Uma perícia preliminar constatou que havia pelo menos quatro perfurações de arma de fogo e, durante a remoção do corpo, compareceu no local a mãe da vítima que fez o reconhecimento, como sendo seu filho.

O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML), de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso será investigado pela Polícia Civil do município.