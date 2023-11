VÍDEO | Batida entre caminhão e van deixa pessoas feridas em Soturno

Uma batida entre um caminhão, que transportava carga de inhames, e uma van, que transportava passageiros, deixou pessoas feridas, na tarde desta sexta-feira (17), na ES 164, rodovia Gumercindo Moura Nunes, que liga Cachoeiro a Vargem Alta, no Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 14h.

Leia também: Mulher grávida é esfaqueada na barriga pelo companheiro em Guaçuí

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a carreta e a van seguiam pela rodovia, quando bateram de frente e os veículos ficaram atravessados na pista. Por conta do impacto, a frente da van ficou destruída e a carga de batata espalhada na pista.

A PM informou, ainda, que não houve vítimas fatais e a ocorrência segue em andamento. As vítimas foram socorridas pelo Samu para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

O trânsito segue bloqueado nos dois sentidos. Mais informações, em breve.

Vídeo: Leitor Aqui Notícias

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.