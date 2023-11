Jovem sofre tentativa de homicídio em casa e na frente da mãe no ES

A Polícia Militar do Espírito Santo atendeu um chamado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, em Bom Jesus do Itabapoana, no Estado do RJ, sobre um homem baleado dentro de casa, na cidade vizinha, em Bom Jesus do Norte, no ES, na madrugada desta segunda-feira (27).

De acordo com a PM, no hospital, a mãe da vítima informou que estava em sua residência com os filhos quando três pessoas armadas e com roupas camufladas arrombaram a porta e adentraram a casa. Em seguida, efetuaram múltiplos disparos de arma de fogo contra seu filho, um jovem de 20 anos.

Ainda de acordo com a mão, após o ataque, os suspeitos fugiram do local juntamente a outros que esperavam do lado de fora da casa. Não soube dizer quantos. O jovem baleado foi transportado ao hospital por vizinhos. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Os militares estiveram na casa e realizaram o patrulhamento na região porém nenhum suspeito foi preso até o momento. Não há informações sobre motivação do atentado. O caso segue sendo investigado.