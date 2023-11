Jovens são conduzidos à delegacia após confusão em unidade do Iases no ES

Jovens, com idades entre 15 e 19 anos, foram encaminhados à delegacia, após uma confusão generalizada acontecer dentro do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), em Linhares.

De acordo com a Polícia Civil (PC), 17 jovens foram entregues na delegacia. Desses, 11 socioeducandos, com idades de 15 e 17 anos, foram autuados por ato infracional análogo aos crimes de lesão corporal, dano ao patrimônio público, rebelião de presos e foram encaminhados ao Iases.

Além desses, cinco socioeducandos, de 18 e 19 anos, foram autuados em flagrante por lesão corporal, dano ao patrimônio público, rebelião de presos e corrupção de menores. Eles foram encaminhados à Penitenciária Regional de Linhares. Um adolescente de 15 anos havia sido conduzido e não foi autuado, sendo encaminhado novamente ao Iases.