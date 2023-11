Mais de 680 vagas de emprego para PCD no maior evento de inclusão do ES

Entre os dias 4 e 7 de dezembro, o Reconecta, maior evento de inclusão e acessibilidade do Espírito Santo, está de volta. Acontece no Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, situado na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 1245 – Enseada do Suá – Vitória .

Organizado pelo Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES), pelo Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Condef) e pela Federação das Apaes do Espírito Santo (Feapaes-ES), o evento tem como objetivo promover a inclusão para pessoas com deficiência, inclusive no mercado de trabalho.

Com uma ampla programação de palestras e agendas culturais, um dos destaques do Reconecta é o Balcão de Empregos. Esta oportunidade visa criar conexões entre empresas capixabas e pessoas com deficiência, além de reabilitados em busca de inserção profissional. Já foram divulgadas no site do evento mais de 680 vagas disponíveis para esse fim.

Durante o evento, grandes empresas ocuparão os balcões do evento, oferecendo vagas e compartilhando boas práticas de inclusão, onde as pessoas com deficiência e reabilitados terão a oportunidade de se inscrever nos processos seletivos. A proposta é que possam sair do Reconecta já contratados, podendo levar currículos, tirar dúvidas e conhecer as oportunidades ofertadas.

No site do evento, o “Mural de Vagas” permite que todas as companhias cadastrem oportunidades de trabalho para esse público específico. Até o momento, 685 vagas foram cadastradas, abrindo portas para um mercado mais inclusivo e diversificado.

Aliás, a Procuradora do MPT-ES, Fernanda Barreto Naves, enfatiza a necessidade de assegurar um ambiente plenamente acessível, eliminando as barreiras em todas as esferas.

“Além de garantir um ambiente totalmente acessível, eliminando todas as barreiras arquitetônicas (as que existem nos edifícios públicos e privados), tecnológicas (as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias) e de comunicação/informação (entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação) existentes, a fim de efetivamente garantir um ambiente inclusivo a empresa deve trabalhar para afastar o preconceito e a discriminação.

Com efeito, a principal barreira encontrada para a inclusão das pessoas com deficiência é a barreira atitudinal. Assim, deve o empregador(a) promover a conscientização e sensibilização de todas as pessoas empregadas sobre a importância da inclusão e da diversidade no meio ambiente de trabalho.”

Para quem deseja conferir as vagas de emprego disponíveis, basta acessar o link do Mural de Vagas (https://reconectaes.com.br/mural-de-vagas/) ou visualizar as oportunidades em: https://reconectaes.com.br/vagas/.

O Reconecta é um evento gratuito e aberto ao público. Para participar das conferências e exposições, é necessário se inscrever previamente no site reconectaes.com.br.