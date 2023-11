Mantido 42 dias na barriga da mãe com morte encefálica, bebê recebe alta

No novembro roxo, mês dedicado a sensibilização à prematuridade, o bebê Rhuan que teve a sua história contada no Globo Repórter, recebeu alta na manhã desta quinta-feira (09), com 3,480kg. O caso ganhou destaque após a sua vida ser salva graças a um projeto do HIFA de Cachoeiro em parceria o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – USP. Isso porque mesmo após constatada a morte encefálica da mãe, a equipe médica conseguiu mantê-la em aparelhos por 42 dias para que ele ganhasse peso até que completasse 26 semanas de gestação, quando aconteceu o parto. Ao nascer o pequeno pesava 825 gramas.

Para marcar o momento, a equipe preparou uma alta especial, com corredor da vida com momentos marcantes da evolução do Rhuan, bolas da cor roxa, música, além da entrega de um kit enxoval que será entregue a família.

“É um momento muito especial para todos nós. O caso do Rhuan é um caso raro, que talvez a gente veja uma vez na vida, e que gerou muito conhecimento para a equipe, mas muita comoção de todos. Ao longo dos 136 dias ele teve algumas intercorrências, mas agora ele está saudável, vai pra casa, mas vamos continuar acompanhando ele no ambulatório do HIFA”, afirmou a Coordenadora da UTIN do HIFA, Dra. Marina Bento Alves Vasconcellos.

As vovós ficaram emocionadas. “Por um lado é muita muita alegria e, por outro lado, é tristeza e saudade. Foi muita espera, muita expectativa de tudo sem saber o que ia acontecer. Quem nunca viu um milagre de Deus é Rhuan. É a história do Rhuan, um milagre palpável. Com muita alegria, amor, determinação e graças a Deus já deu tudo certo”, disse a avó materna, dona Adailda dos Santos.

“Hoje foi um dia de muita emoção e o sentimento é de gratidão primeiramente a Deus, que ganhou o nosso Rhuan em todo momento. Ele é um verdadeiro guerreiro, lutou muito, venceu a prematuridade. Gostaria de agradecer também aos médicos, técnicos de enfermagem, aqueles que souberam da história dele e oraram pelo meu neto. Esses últimos meses não foram fáceis, nós choramos, oramos juntos e graças a Deus chegamos até aqui. Agora a família está ansiosa para a chegada do Rhuan. O quartinho dele está preparado, bercinho pronto para a chegada dele”, disse emocionada, a avó paterna, Aline Vicente Maria da Silva.

Sobre o projeto

Desde 2022, o HIFA vem colhendo bons frutos resultados da TeleUTI, projeto desenvolvido em parceria com a USP, que vem salvando vidas de pacientes que passam por tratamento na UTI Materna do HIFA Maternidade.

“Somos referência em UTI obstétrica, mas não só isso, somos o único hospital no Estado que participa do projeto do Hospital das Clínicas, e nos destacamos como um hospital SUS com tecnologia e assistência de qualidade”, afirmou a Dra. Rosely Freixo, médica coordenadora da Maternidade.