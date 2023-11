Manutenção ar-condicionado: quando fazer? Especialista explica

Como dizem os capixabas, “o calor está pocando”! Isso quer dizer, que a onda de calor está intensa e com ela um item tem sido muito utilizado dentro de casa, no trabalho e até mesmo no carro. Estamos falando do ar-condicionado.

O técnico em manutenção de ar-condicionado, Rodrigo Temporim Novaes, explica que a falta de higienização é um dos principais fatores para o mau uso do aparelho.

“Deixar o filtro sujo prejudica o funcionamento do aparelho. Então, é muito importante sempre verificar a mantê-lo limpo”, orienta.

Segundo Rodrigo, a manutenção do aparelho tem que estar sempre em dia, caso contrário, ele deixa de ser um aliado e passa a ser um vilão na luta contra o calor. “Os riscos vão desde alergias a doenças respiratórias graves, como a pneumonia e também o consumo excessivo de energia elétrica”, disse

O médico e clínico geral, Adriano Munhões Martins concorda uma vez que, para pessoas com pré disposição a doenças respiratórias, o ar-condicionado é sim, um vilão, se usado sem os devidos cuidados. “Quando ligado, ele diminui a umidade do recinto portanto, o ideal é utilizar junto a um umidificador de ar para evitar essas doenças respiratórias como rinites e asma. Além disso, tem que estar sempre hidratado, bebendo bastante água”, explica.

Aliás, Dr. Adriano ainda lembra do famoso “choque térmico”, que pode ser bastante prejudicial à saúde. Portanto, para evitar, é recomendado fazer a aclimatação, ou seja, desligar o ar-condicionado um pouco antes de sair e esperar a temperatura estabilizar e somente então sair. Somente assim, não irá ter a troca rápida de temperaturas.

Quanto tempo o ar-condicionado precisa descansar?

Aliás, o técnico Rodrigo recomenda que o filtro do ar condicionado deve ser limpo a cada 15 dias e a manutenção preventiva e higienização ao menos uma vez ao ano. Mas, quando o ar-condicionado não cumpre o seu papel de refrigerar o ambiente mesmo com a manutenção em dia e quando o consumo de energia elétrica está acima da média, então é hora de trocá-lo.

“Durante o inverno, que o aparelho passa muito tempo sem uso, é importante manter a manutenção em dia para quando chegar a época do calor estar apto para ligar sem problemas”, disse. A dica de ouro para o bom uso do aparelho, em todos os sentidos é manutenção.

Histórico

Inventado em 1902 por Willis Carrier, o primeiro aparelho era uma máquina que utilizava um processo semelhante ao de aquecimento à vapor, mas revertido para poder resfriar o lugar. Contudo, dentro da máquina, havia serpentinas cheias de água fria que recebiam o ar.

Somente na década de 1970, com o surgimento do aparelho de janela, os aparelhos de ar-condicionado começaram a se tornar ainda mais populares no Brasil e no mundo, pela facilidade da instalação e pelo tamanho compacto.

Tipos de aparelhos de ar-condicionado

Hoje, existem sete tipos de aparelhos de ar-condicionado, cada um com sua vantagem e custo benefício:

1. Piso teto: é um modelo que pode ser instalado tanto no piso quanto no teto de um ambiente. Ele costuma ser mais vantajoso para maior refrigeração. Em contrapartida, os modelos piso teto costumam consumir mais energia;

2. Split hi-wall: se assemelha com o tradicional de janela, porém é mais evoluído e dividido em duas partes. O motor fica na área externa e isso não gera tanto barulho como o de janela.

3. Split Inverter: tem uma variação de rotação do compressor que possibilita maior controle da temperatura, mantendo a climatização mais estável. São silenciosos e mais econômicos.

4. Split Cassete: para pontos comerciais que valorizam a boa aparência do ambiente. Além de uma excelente climatização, esse tipo é adaptado para encaixar no teto e na região central de um cômodo e não costuma ser muito barulhento.

5. Multi Split: pode climatizar até cinco ambientes dependendo de um único motos. Alta demanda de condensação pode fazer com que seu desempenho diminua com o tempo. O preço costuma ser maior em comparação aos demais.

6. De janela: é o mais comum em residências. Usado há muito tempo, esse é o tradicional aparelho que necessita de um tubo de escape na janela ou mesmo na parede para pegar o ar externo, resfriar e fazer a troca. Apesar de excelente para espaços pequenos e de não gastar muita energia, faz muito barulho.

7. Portátil: é um solução versátil que pode ser facilmente locomovida para outros cômodos e faz um excelente trabalho em locais pequenos. Entretanto, necessita ficar perto de um ambiente externo para fazer a troca e refrigeração do ar com eficácia.